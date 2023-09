María Elena Ríos denuncia nuevo atentado durante un viaje a Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista y saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido, denunció que fue víctima de una persecución en la que hubo detonaciones la noche del 15 de septiembre, por lo que lanzó un comunicado para aclarar versiones sobre los hechos y en el que lamentó que "sean algunas autoridades las que fuguen y tergiversen información tan delicada".

En el documento, María Elena Ríos menciona que se trasladaba de la Ciudad de México a Oaxaca en compañía de la seguridad que le ha otorgado el Gobierno Federal a través del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

"Aproximadamente a las 20:40 hrs tuve un atentado en contra de mi vida en donde hubo detonaciones durante la persecución al vehículo en donde viajaba", señala la activista, por lo que activó el protocolo para solicitar ayuda ante esta situación "al mismo tiempo en que nos perseguían".

Señala que cruzó la línea territorial a Oaxaca en donde minutos después pudo llegar a una gasolinería en la entrada de Huajuapan de León Oaxaca donde con posterioridad arribaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal.

"Se realizó el respectivo reporte y continué con mi camino".

Lamenta versiones en redes en las que se busca tergiversar los hechos

La saxofonista indicó que no pensaba hacer público el atentado ya que, en primera instancia debe hacer una denuncia y que sea la Fiscalía la que realice la investigación; sin embargo, mencionó que comenzaron a salir notas en redes sociales como Facebook "tergiversando la información, información que es confidencial y que desafortunadamente las autoridades de Oaxaca están fugando y cambiando el cómo sucedieron los hechos".

Menciona que entre la información falsa que se ha difundido, es que se atribuye a la Policía Estatal el apoyo recibido, sin embargo, dice es mentira.

"A pesar de hacer una parada en Huajuapan de León por más de cuarenta minutos, en ningún momento ninguna de estas autoridades se presentó. Reitero que solo me ayudó la Guardia Nacional y la Policía Municipal".

También, menciona que se ha difundido que fue un intento de secuestro, pero que en realidad no sabe si fue ese el objetivo o incluso matarla.

"De cualquier modo las personas que me han acompañado en los últimos cuatro años saben que en este momento mi proceso es más que nunca vulnerable y que en innumerables ocasiones he manifestado el terror que me causan las amenazas y agresiones que Juan Antonio Vera Carrizal realiza a través de terceras personas".

Por último, indica que se verá obligada a cambiar nuevamente su número celular y reitera que en caso de sucederle algo, responsabiliza directamente a Vera Carrizal, familia y asesores legales.

"Soy una persona seria con lo que digo y hago, lamento mucho que medios de comunicación y autoridades locales se presten a tergiversar y fugar información tan sensible y confidencial para obstaculizar una investigación de una situación que me puso en peligro. No importa el temor porque decidí ser valiente".

En agosto pasado, la sobreviviente de tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido informó en sus redes sociales que su equipo legal pedirá una sentencia de 40 años de prisión para el presunto responsable intelectual del ataque, Juan Vera Carrizal, quien permanece recluido en un penal de Huajuapan de León.