Caso Ana María Serrano: filtran los mensajes que Alan N le envió a su madre fingiendo ser ella

CIUDAD DE MÉXICO.- A cinco días del feminicidio de Ana María Céspedes presuntamente a manos de su exnovio, Alan N; la madre de la joven inició una campaña de difusión sobre el caso, en el que además exhibió los mensajes que supuestamente el muchacho le envió haciéndose pasar por su hija.

Ximena Céspedes contó que el 12 de septiembre trató de comunicarse con su hija, como hacía siempre, pero a diferencia de otros días, ella no respondió. Explicó que después desde el celular de su hija recibió un mensaje "extraño", lo que le hizo sospechar que algo estaba mal.

"Porque ella nunca hablaba así (...) Ahí mismo llamé al vecino, el vecino fue a la casa y ya la encontró sin vida", relató la madre, quien se ha mostrado fuerte en su clamor por justicia para su hija de 18 años, quien hacía dos meses iniciaba su sueño de estudiar medicina.

Confirmó que Alan y Ana María tuvieron una relación de año y medio, la cual habría terminado. "Él le llamaba mucho, le mandaba muchos mensajes, sí la acosaba bastante, le rogaba que regresara. Parece que a partir del domingo comenzó ya a amenazarla".

"Hola ma. Sí. Andaba jugando con el perro. ¿Me das tantito?", se lee en los mensajes publicados por Carlos Jiménez (C4) a través de redes sociales. La madre explicó que su hija nunca utilizaba el término "tantito" y que ella simplemente no respondía cuando estaba ocupada, eso le hizo sospechar que algo no andaba bien, por lo que en la captura se ve que le pide a su hija que le marque.

Acto seguido se lee lo que serían los últimos mensajes salidos del celular de Ana María, los cuales el presunto feminicida envió para hacer pasar el hecho como un suicidio: "Es porque ya no me gusta estar sola. Ya no quiero vivir así (...) Despídete de papá por mí, los quiero".

¿Quién era Ana María Serrano Céspedes?

Ana María Serrano Céspedes era una joven de 18 años de edad, que ingresó hace dos meses a estudiar Medicina y tenía el sueño de convertirse en cardióloga.

Ana era hija de la presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ximena Céspedes, y sobrina de José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia.

De acuerdo con su madre, ella era una "niña maravillosa", que tocaba todos los corazones de las personas que la conocían. "Todo el mundo la quería, ella era de esas niñas que de verdad tienen un brillo importante en la vida".

