¿Marcelo Ebrard renuncia a Morena? Manda fuerte mensaje a Mario Delgado

"Veo que no ha entendido lo que sucede", afirma Marcelo Ebrard después de que Mario Delgado dio por sentado que no abandonará Morena.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tensiones entre Marcelo Ebrard y su partido Morena ante los resultados de la encuesta interna continúan tras la creación de su asociación civil ‘El Camino de México’.

Al ser cuestionado por la creación de ‘El Camino de México’, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que esto significaría la permanencia del ex canciller en el partido, lo que Marcelo Ebrard niega.

Morena reacciona a asociación civil de Ebrard

La mañana de este martes, 19 de septiembre, Mario Delgado reaccionó al anuncio de Marcelo Ebrard de conformar una asociación civil y no un partido político, pese a su amenaza de posiblemente abandonar Morena.

“Lo que entendimos de su mensaje es que él va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices. Felicitamos a Marcelo que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación”, afirmó Delgado.

-"Es una gran noticia que Ebrard se quede en Morena", dice @mario_delgado



-"Veo que no ha entendido lo que sucede", le responde @m_ebrard, quien sigue a la espera de respuesta a su impugnación pic.twitter.com/7pBstwhKVZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 19, 2023

El dirigente morenista aseguró que la formación de ‘El Camino de México’ no representa un problema para el partido, pero recordó que los estatutos de Morena no permiten las ‘tribus’ o corrientes aunque esto no se consideraría una violación a las reglas.

“Están en su derecho de formar estas agrupaciones, pero para Morena siguen siendo militantes en lo individual y el hecho de que pertenezcan a una AC o una Agrupación Política Nacional no le da derechos especiales en Morena porque están prohibidas las corrientes”, explicó.

Marcelo Ebrard responde a Mario Delgado

Tras las declaraciones de Mario Delgado, el ex aspirante a la candidatura presidencial aseguró que su permanencia en el partido no está asegurada debido a que no se ha resuelto su recurso de impugnación ni sus denuncias por presuntas irregularidades en el proceso interno.

“Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede”, escribió en redes sociales.

Marcelo Ebrard dijo que “ya no tendría interés de estar en Morena” si sus denuncias e impugnación del proceso interno para elegir al candidato de 2024 no eran resueltos de forma favorable.

El ex canciller dijo que Delgado estaba en riesgo de “dar cartas de naturalización” a estrategias que van en contra de los valores de la 4T como el uso de recursos públicos en procesos electorales.