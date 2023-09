''Allan es buen hijo'': afirma mamá de presunto feminicida de Ana María Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.- La mamá Allan "N", el posible feminicida de la joven Ana María Serrano Cespedes, subió un vídeo a redes sociales exigiendo justicia para su hijo, quien ya fue vinculado a proceso luego de que un juez tomó en consideración las testimoniales, entrevistas y datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense.

La familia de la víctima presentó una serie de capturas de pantalla de mensajes que recibió su hija presuntamente de Allan, donde este le pedía borrar contenido de su cuenta de Instagram que le molestaba y que pedía volviera a ser su novia o de lo contrario revelaría comportamientos inapropiados de la joven.

Este martes, una juez determinó vincular a proceso a Allan de 18 años de edad por el feminicidio de su exnovia Ana María Serrano, para lo cual determinó un plazo de tres meses para concluir las investigaciones sobre este caso.

Madre defiende a presunto feminicida

"Allan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores, fue el primer promedio de la generación, es deportista de corazón", son las palabras con las que la mujer lo defendió, mismo que fue señalado de asfixiar a su exnovia hasta quitarle la vida.

Erika Romero gritó con fuerza en la grabación "¡Justicia para Allan!", quien fue señalado de ser una persona celosa, buscar a Ana María insistentemente y de ser captado por cámaras de vigilancia en la zona donde vivía la joven, en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, la madrugada del 11 de septiembre, día en que la hallaron muerta.

Cabe recordar que autoridades encontraron ahorcada con un cordón a Ana María, pues supuestamente se había suicidado, según un extraño mensaje que le habría mandado la joven a su mamá.

Ante esto, la madre de Allan expresó "este caso es muy lamentable, nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos, que nos envían señales de ayuda".

Madre de presunto feminicida de Ana María Serrano pide 'justicia' para su hijo Allan 'N'



Erika Romero pidió cuestionar todo lo que se lea en redes sociales y señaló algunas cualidades de Allan, sin decir absolutamente nada sobre Ana María. pic.twitter.com/ghESuKI2Fc — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) September 20, 2023

"Les pido, por favor, no transformar este doloroso caso en una oportunidad mediática; lean a discreción las noticias; cuestionen todo lo que ven en redes sociales", exhortó la señora.

El abogado Fernando Reygadas Anfossi señaló en la primera audiencia del acusado el temor de la familia Serrano Cespedes, "pues si su hijo actuó así de que no serán capaces sus padres".

"Tú solita te metiste en esto. Ja ja ja ja", "¡Respóndeme carajo!", "Te doy hasta las 9 de la noche -para borrar fotos de Instagram- o de lo contrario le diré a tus padres lo que hiciste", fueron parte de una serie de mensajes de amenaza que presuntamente emitió Allan para tratar de controlar a su exnovia Ana María Serrano, que fueron presentados por el Ministerio Público y que la juez resaltó en la audiencia de vinculación a proceso por feminicidio de la joven estudiante de medicina.

Difunden mensajes que mandó Allan a la madre de Ana María

"Ya no me gusta estar sola" y "Despídeme de papá", fueron parte de los mensajes de despedida que recibió vía WhatsApp Ximena Céspedes, del número de su hija Ana María Serrano, para hacer creer que su hija había decidido suicidarse, tras lo cual decidió llamarla, pero ella no contestó pues de acuerdo al análisis de datos y tiempo realizado por peritos, estos habrían sido emitidos cuando la joven estudiante ya había fallecido.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Allan, tras el feminicidio de su exnovia, la juez expuso una serie de mensajes que la madre de la víctima recibió estando en Europa, la tarde del 12 de septiembre en que falleció su hija.

Allan habría tratado de simular el suicidio de su ex novia, con mensajes de despedida emitidos desde la cuenta de WhatsApp de Ana María, con la aplicación que la joven tenía en su computadora portátil, la cual fue robada de la casa de la víctima dos noches antes de su feminicidio, de acuerdo a la relatoría de hechos expuesta por la juzgadora.