AMLO pide a su prima no buscar la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó que su prima Manuela Obrador Narváez no debe buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas.

El mandatario federal consideró que su prima Manuela Obrador no debe de participar en el proceso electoral porque, señaló, no quiere que se "restablezca el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo".

El presidente López Obrador también dijo que, por medio de Zóe Robledo, titular del IMSS y quien decidió no buscar la candidatura del partido guinda en ese estado, “le mandé respetuosamente a decir que eso no".

“¿Tiene alguna opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador?”, se le preguntó.

“Sí, de que no debe que participar, o sea, así. No me lo preguntes porque me van a multar, pero es un asunto, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia, no", dijo AMLO.