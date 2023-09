Filtran audio de Carlos Jiménez y su esposa durante audiencia de divorcio por infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Jiménez es uno de los periodistas de nota roja más populares en todo México, el comunicador utiliza sus redes sociales para difundir, imágenes y vídeos que logran popularizarse de gran manera.

El ''C4'' también filtra datos que las mismas autoridades desconocen; sin embargo en las últimas los papeles se invirtieron y ahora fue él quién quedó expuesto.

En redes sociales circula un vídeo del momento de la audiencia de divorcio que tuvo junto a su esposa, en donde se le acusa de ser un hombre infiel y violento.

En el audio se puede escuchar como su pareja llamada Eunice le reclama por todo lo que ha hecho por él; pues al parecer, antes de que se volviera famoso en televisión y redes sociales, no tenía buena posición económica.

“¿Quién te sacó de la mierda? “¿Quién te sacó de allí?, para qué pagarás 15 mil pesos de renta. Yo subsané todos los gastos en esta casa cuando yo ganaba dinero y después me empezaste a decir que ya me dabas con mucho dinero”, dice la mujer, quien supuestamente es Eunice, esposa de Carlos Jiménez.

Lo que no sé esta hablando sobre @c4jimenez #carlosJimenez



Cometió infidelidad a la mujer que lo ayudó a llegar a donde está y se encuentra en juicio.



Parte 1 pic.twitter.com/osYQ6lrK2O — Pastilla (@Passtilla) September 21, 2023

En el audio se escucha como la mujer se niega a entregarle unos documentos al famoso C4 Jiménez, quien se queda callado ante los múltiples insultos de su pareja.

“Y tu seguro ya te lo cancelé, así que si te pasa algo, si la Unión (Tepito) te encuentra o sabe la dirección de tu mami y atentan contra ti o contra tu mamá ya no tienes seguros de gastos médicos mayores. Vas a ir a París, porque ya no tienes donde caerte muerto, porque yo cuántos años después ya sería otra, sabes qué, me voy a poner buenísima y voy a regresar a lo que yo era antes, porque tu perra vieja solamente se dedicaba a mandarme mensajes que yo era una simple mesera.

En los minutos finales, se escucha como la mujer continúa insultando al C4 Jiménez, incluso le desea la muerte, esto tras ser amenazado por el grupo criminal, la Unión Tepito.

“Ojalá que te maten por mierda”, se escucha decir a la mujer; mientras que el periodista se defiende asegurando, que no la agredió físicamente, como su exmujer reclama ante los juzgados.

“Nunca la amenace, nunca la agredí. Como se escucha en el audio, en ningún momento se escucha que rompi un vaso. Ustedes como pueden escuchar el tono de ella era agresivo y me manoteaba. Todo el tiempo me la pasé diciendo dame mis papeles, en referencia al departamento que habíamos comprado”, finalizó.

Cabe destacar que este audio recién salió a la luz, pues su exesposa Eunice lo demandó por presunta violencia familiar, y como se escucha en la grabación, ambos se encuentran peleando por los bienes, entre ellos un departamento.