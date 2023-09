AMLO recorre el aeropuerto de Tulum y la ruta del Tren Maya: estos son los avances

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que ya se trabaja en los acabados de la terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto", en Quintana Roo, el cual lleva un avance de más del 65%.

En un vídeo subido a su cuenta de "X", antes Twitter, y como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo en donde también revisa los avances en la ruta del Tren Maya, el mandatario federal reiteró su promesa de que en diciembre inaugurará la obra aeroportuaria.

"Ya trabajan en los acabados de la terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En diciembre lo inauguramos", escribió.

En el vídeo difundido se observa que el presidente recorrió la obra - con casco de protección -a bordo de un vehículo, acompañado de la gobernadora Mara Lezama y del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

En la misma red social, la gobernadora Mara Lezama informó que el nuevo aeropuerto lleva un avance de más del 65% y destacó que la magna obra ha generado 14 mil 690 empleos.

"Junto a nuestro querido presidente, @lopezobrador_, supervisamos el avance físico del nuevo Aeropuerto Internacional de #Tulum, "Felipe Carrillo Puerto", el cual lleva más del 65%. Esta macro obra ha generado 14,690 empleos y en diciembre de este año se convertirá en un innovador acceso a #QuintanaRoo, para más de 5 millones de visitantes que traerán prosperidad al centro y sur del estado".

AMLO supervisa la ruta del Tren Maya

Antes, en su visita a Chetumal, López Obrador recordó que en septiembre del próximo año termina su ciclo y que se siente muy contento porque se ha dedicado a servir al pueblo.

"Me voy a ir muy contento, muy contento, porque me he dedicado a servir al pueblo y ya estoy terminando mi ciclo. En septiembre del año próximo me voy a jubilar. Ya entregué el bastón de mando, ya hay una dirigente del movimiento de transformación (Claudia Sheinbaum) y me siento muy tranquilo porque se ha avanzado bastante. Lo que más me llena de orgullo es de que hemos podido reducir la pobreza y la desigualdad", declaró.

López Obrador señaló que en el resto del año que le queda al frente de la Presidencia de la República se dedicará a inaugurar obras. El Mandatario federal informó que dentro de 15 días regresará a Quintana Roo para supervisar a bordo del Tren los tramos de Cancún hasta Escárcega, Campeche.

López Obrador, en el tramo 1 del Tren Maya

Ayer el presidente supervisó los avances del Tren Maya en el Tramo 1 en Palenque, Chiapas. En esta supervisión, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el gobernador Rutilio Escandón (Morena), quien manifestó su gusto por estar presente en esta revisión del Tren, el cual se busca inaugurar en diciembre próximo.

El mandatario local informó que en la revisión de este viernes se dieron a conocer los avances de este proyecto ferroviario el cual, señaló, abonará al fortalecimiento económico y turístico de la región del Sur-Sureste del país.

"Un gusto acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión de supervisión del Tren Maya Tramo 1, en Palenque, Chiapas. Se dieron a conocer los avances de este proyecto que abonará al fortalecimiento económico y turístico de la región Sur-Sureste de México", escribió en la red social.