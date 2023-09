AMLO revela un compromiso con sus familiares

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene el compromiso con sus tres hijos mayores —José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán— de que mientras él esté en activo en la política “ningún cargo para ellos”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que sus hijos no deben desarrollarse a la sombra de su papá, pues “cada uno tiene que abrirse camino, salir adelante”.

“Tengo que agradecerles mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos. Y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden; pero también, ¿saben cuántos años llevan así? Pues desde que nacieron”, dijo.

“¿Son buenos hijos?”, se le preguntó en Palacio Nacional. “Muy buenos, muy buenos los tres y Jesús, que es por el que respondo de manera directa porque es menor de edad, los otros tres ya están grandes. Pero sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que no se extralimiten. Además, la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o soy amigo de un político ya con eso, ¿no?, voy a aspirar a ocupar un cargo. Eso es un desprecio a la política, que es un oficio, y un desprecio, una falta de respeto al pueblo”.

Ayer muismo, ante las supuestas aspiraciones de Manuela Obrador Narváez, su prima, de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, el mandatario consideró que tampoco debe participar porque no quiere que se restablezca el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo.

AMLO señaló que por medio de Zóe Robledo, titular del IMSS y quien decidió no buscar la candidatura del partido guinda en ese estado, “le mandé respetuosamente a decir que eso no”.

“¿Tiene alguna opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador?”, se le preguntó. “Sí, de que no tiene que participar, o sea, así. No me lo preguntes porque me van a multar, pero yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia, no”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal expresó que Manuela puede buscar ser legisladora porque está en su derecho, y si la gente lo decide, pero “nada de dedazo”.

Sobre las declaraciones de su padre, el hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán, dijo que “es un honor ser hijo de López Obrador. Te quiero mucho”.

En su cuenta de X, antes Twitter, López Beltrán manifestó que le enorgullece saber que su padre valora y reconoce el camino que llevan él y sus hermanos.

Señaló que a pesar de los desafíos, “tu amor, guía y confianza me fortalecen”, y que su apoyo ha sido esencial para él.

“Estoy agradecido por el cariño que nos das y por la sabiduría que nos inculcas sobre la relevancia de forjar nuestra propia identidad. Tu apoyo ha sido esencial para mí, basado en integridad y determinación”, escribió.