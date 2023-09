''No espero una gran respuesta'': padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A un día de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, padres y madres de los jóvenes se concentraron nuevamente en el Hemiciclo a Juárez, donde realizaron eventos culturales y entonaron canciones de protesta.

A un costado del Hemiciclo, las mamás vendieron playeras de 100 pesos con la leyenda “Ayotzinapa Vive. La Lucha Sigue”. Otras playeras tienen la imagen de los 43 normalistas con tortugas, “Hijo te buscaré hasta encontrarte… 432, “Ayotzinapa, Caminando con el corazón 43”. También venden servilletas bordadas entre 50 a 100 pesos.

Emiliano Navarrete, papá del normalista José Ángel, comentó que hoy lunes sostendrán una reunión en Palacio Nacional: “No espero una gran respuesta, no espero nada nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a entregar la documentación a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y con el titular de la Unidad Especial para la Investigación de Litigación del caso Ayotzinapa (Ueilca), y luego a nosotros. Queremos que la documentación que todavía tiene el Ejército sea puesta en manos de las autoridades correspondientes en la investigación, no en nuestras manos, en este caso con el fiscal especial, pero eso no va a pasar”, refirió Navarrete.

Expresó que posiblemente las autoridades no presenten documentos nuevos y el mandatario muestre las tres peticiones que hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entregue la documentación.

“Queremos que la Sedena nos de los informes que faltan, pero eso no va a pasar… para mí es algo insignificante el decir que nos van a demostrar que ya se lo exigieron al Ejército y que el Ejército dice que ya no hay información”, enfatizó Navarrete, quien portó una playera con la imagen de los 43 normalistas.