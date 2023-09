Claudia Sheinbaum sí habría retomado fragmentos sin citar en su tesis, según publica Reforma.

Luego de que se diera a conocer el 21 de diciembre de 2022 el presunto plagio del trabajo de tesis de licenciatura, y posteriormente la tesis de doctorado de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, el tema de la reproducción de propiedad intelectual sin citar en trabajos para titulación se han vuelto más frecuentes en diversos actores políticos.

El caso de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez también salió a la luz al cometer “numerosos plagios” en su tesis de Maestría, que fue presentada hace 22 años, en 2021, en el Tecnológico de Monterrey. Dicha información fue dada a conocer por la revista "Etcétera" a principios de abril de este año y cuya información retomó el medio Infobae.

Recientemente, la senadora Xóchitl Gálvez ha sido señalada por no citar en su reporte de titulación a varios autores, error que la coordinadora nacional del Frente Amplio por México (FAM), ha salido a reconocer y asumir las consecuencias por ello, afirmando que de tener que hacer un nuevo reporte lo haría para titularse y acataría la decisión de la UNAM, cosa que no ocurrió en los casos anteriores e incluso, en el caso de Yasmín Esquivel, la máxima casa de estudios no ha podido emitir su resolución por un amparo de la ministra que lo impide.

Este es el mensaje de Xóchitl Gálvez que publicó al ser acusada de plagio:

Cabe destacar que, a diferencia del caso de Yasmín Esquivel y Delfina Gómez, el trabajo de Xóchitl Gálvez para titulación no se trató de una tesis, cuyo rigor e investigación es mucho mayor, sino que ella se tituló por experiencia profesional y, derivado de ello, presentó un reporte final del trabajo realizado.

El más reciente caso que se ha vuelto polémico es el de la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo quien también ha sido señalada de utilizar fragmentos completos de otros investigadores sin citarlos. Al respecto, Sheinbaum Pardo publicó un mensaje en su cuenta de X afirmando que quienes la acusan de plagio "no tienen la menor idea de lo que es un trabajo académico", sin embargo, una nota publicada por el periódico Reforma que recoge análisis del trabajo de la exjefa de Gobierno de la CDMX confirmaría que sí habría tomado fragmentos de otro trabajo sin citar.

Este es el mensaje que Claudia Sheinbaum publicó cuando se le acusó de plagio:

Viralizan análisis del trabajo de tesis de Claudia Sheinbaum

En varios análisis viralizados en redes sociales se ubican conceptos que Claudia Sheinbaum habría retomado de otros autores que no citó, como es el caso de Howard Emmons y Arvind Atreya, quienes elaboraron el trabajo "The science of wood combustión"; y de K. Krishna Prasad y P. Verhaart, autores del libro "Wood Heat for Cooking", editado por la Academia de Ciencias de la India en 1983, cinco años antes de que Sheinbaum presentara su trabajo de titulación.

Según la nota del periódico REFORMA, se pasó la tesis de licenciatura por la plataforma de detección de plagio Plagscan, que arrojó como resultado un 3.4 por ciento de contenidos similares a otros. Por ejemplo, Sheinbaum escribe en su tesis: "La madera seca está compuesta de moléculas de celulosa y ligninio que a su vez son largas cadenas compuestas principalmente de oxígeno, hidrógeno y carbono".

En el artículo de Lepelei-re Christiaens se indica: "La madera está hecha de estas moléculas de celulosa y otras moléculas llamadas lignina (...) Como todos los materiales compuestos principalmente por átomos de carbono".

El anterior es tan solo uno de los ejemplos que se citan en la nota.

Claudia Sheinbaum se burla de Reforma

Luego de la nota publicada por Reforma, Claudia Sheinbaum ironizó sobre la planeación de ese periódico, sin embargo, no abundó sobre lo señalado en su nota sobre los párrafos que no había citado y que son señalados en la pieza de periódico. Mensaje en la cuenta de X de Claudia Sheinbaum

Las reacciones al mensaje de la exjefa de Gobierno no se hicieron esperar. Acá recopilamos algunas de éstas:

