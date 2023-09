López Obrador habla sobre impugnación de Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral | VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.- Acerca de la impugnación que presentó Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral debido a que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no le haya respondido en un plazo de cinco días su queja contra el proceso interno de este partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a comentar que son "procedimientos legales y hay libertades".

"Nada, nada, pues son procedimientos legales, y hay libertades, es lo único que puedo comentar. "Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué como es de dominio público el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes", dijo.

Ayer martes, el excanciller Marcelo Ebrard impugnó el que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no le haya respondido en un plazo de cinco días su queja contra el proceso interno de este partido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un comunicado, Marcelo Ebrard presentó juicio para la protección de derechos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral contra la Comisión de Honor y Justicia de Morena. El excanciller argumenta que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en un plazo de 5 días las quejas presentas por militantes.

