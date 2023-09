Familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigen investigar a Omar García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigen que se abra una investigación penal contra Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ahora aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de Morena.

Esto después de que apareció en el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) como participante de al menos dos reuniones de autoridades donde se construyó la llamada ‘verdad histórica’.

Piden investigar a Omar García Harfuch por caso Ayotzinapa

De acuerdo con el último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia, Omar García Harfuch participó en reuniones para crear la 'verdad histórica' de Ayotzinapa, es decir, la versión de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero manejada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que este respaldará a García Harfuch, aspirante de su partido a la candidatura para jefe de Gobierno de CDMX en las elecciones de 2024.

“Cuando le preguntan a Alejandro Encinas si había participado Harfuch, él dijo que sí porque es cierto, pero es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”, afirmó AMLO al defender a García Harfuch por su presunta participación en la construcción de la ‘verdad histórica’.

Ante los intentos de involucrar a Omar García Harfuch en el caso Ayotzinapa, el Presidente sale en defensa su defensa y asegura: "Hasta ahora en lo que yo he visto no hay nada. No lo acusan a él". pic.twitter.com/1ns4p57488 — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2023

Al respecto, Vidulfo Rosales afirmó que todas las personas nombradas en el informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, deben ser investigadas penalmente incluyendo a García Harfuch, quien fungía como comisario de la Gendarmería durante dichas reuniones.

“Todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente, se tiene que abrir una investigación y tienen que profundizar”, sostuvo el abogado.

Vidulfo dijo que es una “contradicción” que se mantenga a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en prisión y se tenga una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), pero no se actué contra “otras autoridades que participaron en su construcción”.

Responden a AMLO por defender a García Harfuch

Sobre los señalamientos del presidente López Obrador respecto a que las acusaciones contra García Harfuch responden al periodo electoral, sostuvo que el reclamo no tiene dichos fines y los padres de los normalistas desaparecidos se han mantenido firmes en ese aspecto.

“Nuestra demanda es por la verdad y la justicia. Quienes haya manipulado la investigación tienen que ser investigados”, afirmó.

Responden a AMLO por defender a García Harfuch

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigieron al presidente López Obrador que cumpla con su compromiso de llegar a la verdad y justicia por el caso Ayotzinapa y recordaron que fue una promesa de campaña que él mismo hizo en 2018.

Dicho mensaje se dio durante su plantón en el Campo Militar en Naucalpan, Estado de México, donde aseguraron, se encuentran las respuestas del caso.

#ÚltimaHora ?? El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dice que el Gobierno Federal se niega a entregar información que puede dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos desde hace 9 años y exige que se entreguen todos los… pic.twitter.com/ghDa5itZzF — Adela Micha (@Adela_Micha) September 28, 2023

Omar García Harfuch responde a Encinas

A través de un comunicado en redes sociales García Harfuch admitió haber asistido a dos “juntas de autoridades” en Iguala, Guerrero los días 7 y 8 de octubre de 2014, pese a que anteriormente negó cualquier participación en la construcción de la ‘verdad histórica’.

“Me desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador Estatal de Guerrero”.

?? Omar García Harfuch niega que participó en la "junta de autoridades" que crearon la "verdad histórica" de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/6h6IzNklAI — Tiempo Real (@_Tiempo_Real) September 27, 2023

El aspirante a jefe de Gobierno capitalino afirmó que en las reuniones en las que participó “se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación”.

En su comunicado negó haber sido enlace operativo de la investigación o tener algún otro cargo similar, “simplemente participe con otros servidores públicos federales, estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes normalistas”.

“Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada Verdad Histórica”.

Mario Delgado, deslindó a Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en #CDMX, de cualquier involucramiento con la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida hace 9 años en Iguala, Guerrero. pic.twitter.com/x47XAFpmYx — Azucena Uresti (@azucenau) September 27, 2023

