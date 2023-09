¿Pagaste la tarifa de visa para EU o hiciste cita? Esto te interesa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de Estados Unidos en México informó que a partir de este 1 de octubre, las tarifas de las visas solo serán válidas por un año y cualquier tarifa pagada antes del 1 de octubre de 2022 vencerá.

Precisó que los solicitantes con recibos de tarifas vencidos deben programar una cita a más tardar antes del 30 de septiembre para evitar pagar la tarifa nuevamente. "No es necesario que la entrevista sea antes del 30 de septiembre, pero si se debe hacer una cita en el sistema; incluso si está programada para dentro de varios meses en el futuro. Si ya tienes una cita programada, no es necesario que hagas nada más. Esto aplica a todas las tarifas de visas de no inmigrantes", indicó.

"Seas trabajador, turista o estudiante que quiere venir a Estados Unidos, valoramos tu interés en solicitar la visa y no queremos que pierdas tu pago, ¡Así que prográmala ahora! Las secciones consulares en todo México están procesando visas más rápido que nunca y siguen comprometidas a garantizar que tu experiencia con el proceso de visado sea positiva", dijo la ministra consejera para Asuntos Consulares, Daria Darnell.

La Embajada advirtió a los solicitantes que estén utilizando tarifas de visa pagadas antes del 1 de octubre de 2022, que al agendar no intenten cambiar las fechas de su cita a partir del 1 de octubre de 2023. "Es decir, si ya tienen programada una cita, no importa cuánto tiempo tarde, no intenten reagendarla porque hacerlo resultará en la pérdida de la cita original y del recibo de pago de visa. En esta situación, el solicitante deberá pagar una nueva tarifa y presentar un nuevo paquete de solicitud", indicó.