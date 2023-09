Cuatro presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos en Matamoros, Tamaulipas

MATAMOROS.- Varios enfrentamientos en Matamoros, Tamaulipas entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y grupos criminales se registraron durante la tarde de este lunes con saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, este lunes se realizó un operativo de la Semar y la Fiscalía General de Justicia en Matamoros por un presunto secuestro en la ciudad lo que “derivo en enfrentamientos entre civiles y dichas autoridades”.

En dicho operativo y posterior enfrentamiento se “aseguraron armas, equipos de radiocomunicación y la reducción de cuatro civiles”.

Durante la tarde de este lunes se registraron balaceras en diversos puntos de Matamoros, en la frontera norte de México, con saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y una alerta en el consulado de Estados Unidos en la ciudad.

La agencia AP informó que el enfrentamiento ocurrió en la franja fronteriza entre Brownsville, Texas y Tamaulipas, donde un convoy de la Marina fue atacado por delincuentes armados, esto cerca del mediodía.

De manera extraoficial se indicó que el operativo de la Marina fue para la captura de “El Ciclón 19’, presunto líder de la banda delictiva 'Los Ciclones', que pertenece al Cártel del Golfo, considerada una de las más peligrosas de Tamaulipas.

En redes sociales se difundieron vídeos de los incidentes, incluyendo el momento en que un helicóptero aterrizó en el Fraccionamiento Valle de los Reyes. Medios locales también reportaron el sobrevuelo de aeronaves oficiales sobrevolando en varios puntos de la ciudad.

Lee también: Toman Palacio Municipal en Zacualtipán, Hidalgo por muerte de abuelito golpeado por policías

A raíz de los enfrentamientos de este lunes, el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta de seguridad y pidió a sus trabajadores permanecer bajo resguardo “debido a la violencia armada que ocurre en la ciudad”.

“Le recomendamos que se quede en casa y esté atento a las noticias locales para obtener actualizaciones en su área”, indicó el Consulado a través de Twitter.

U.S. Consulate General Matamoros employees are currently under a shelter in place order until 1:30PM in Matamoros due to gun violence occurring in the city. We recommend you shelter in place and stay tuned to local news for updates in your area. pic.twitter.com/fi5Uzlvs9I — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) September 4, 2023