El presidente López Obrador entrega al Ejército la administración del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, durante su acostumbrada rueda de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó de forma oficial al Ejército la administración del Tren Maya, que comenzará a operar el próximo mes de diciembre.

El presidente anunció que el general Óscar David Lozano Águila será el nuevo director general de la empresa del Tren Maya.

Además, Javier May, director general de Fonatur, el organismo público que se ha encargado del proyecto hasta ahora, dejará el cargo para buscar la candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la gobernación de Tabasco.

El mandatario justificó que las Fuerzas Armadas administren una obra pública como el Tren Maya en medio del creciente poder que les ha otorgado durante su Administración, incluyendo tareas de seguridad pública, construcción de obras y gestión de aeropuertos y aduanas.

“¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo“, argumentó.