'Ella no es indígena': Diputada de Morena arremete contra Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- Irma Juan Carlos, diputada de Morena, arremetió contra la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, a quien acusó de ser una “falsa indígena”, pese a ser originaria de una familia otomí en Hidalgo.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la diputada oaxaqueña afirmó que la reciente nombrada responsable de la construcción del Frente Amplio por México de la oposición usó su cargo para promocionarse.

“Xóchitl Gálvez no me representa. Ella vino a usar un poder y recursos públicos e hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial”, acusó la también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

.@XochitlGalvez no nos representa, es una impostora, no eres indígena: Morenista



En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la diputada @irmajuancarlos se lanzó contra la panista y dijo que usa el poder y los recursos públicos para promocionarse

En un discurso similar a los realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada de su partido culpó a los ‘gobiernos neoliberales’ de “la desigualdad que hoy reina en nuestro país” y arremetió contra figuras opositoras como Lorenzo Córdova y Lilly Téllez.

"@XochitlGalvez no nos representa, es una impostora, no eres indígena, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza", la diputada de #Morena, @irmajuancarlos, en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, se lanzó contra la panista y dijo que usa el poder y los recursos

“La desigualdad que hoy reina en nuestro país es producto de las calamidades que sufrimos por el saldo nefasto de los gobiernos neoliberales. Es el fruto podrido de un modelo económico, materialista e inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal”, denunció.

Responden a acusaciones de Irma Juan Carlos, diputada por Morena

Hasta el momento, la senadora y ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox, Xóchitl Gálvez no ha respondido a las declaraciones de la diputada Irma Juan Carlos negando que se trate de una ‘verdadera’ indígena.

Sin embargo, en redes sociales internautas criticaron a la diputada por “negar” o “rechazar” los origines indígenas de otras personas.

“Esa señora no me representa quien es ella para decir quien sí y quien no es indígena mi madre y abuela eran rubias de ojo verde de lubianos y eran indígenas de trenza”, escribió una usuaria a través de Twitter, ahora ‘X’.

¿Quién es Irma Juan Carlos?

Originaria de Santiago Jocotepec, Oaxaca, Irma Juan Carlos es chinanteca y diputada por distrito electoral federal 02 de Teotitlán de Flores Magón donde ocupa la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, misma posición que ocupó en la pasada legislatura.

Es bióloga de profesión con maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad.

Los saludos desde la casa del pueblo Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión iniciando nuestras actividades legislativas y dándole la bienvenida a este mes patrio.



¡ Que tengan un excelente fin de semana! pic.twitter.com/PdxI2HARD1 — Irma Juan Carlos (@irmajuancarlos) September 1, 2023

En 2021 se destapó como aspirante a candidata por la gubernatura de Oaxaca en las próximas elecciones, aunque medios locales señalaron que la senadora Susana Harp sería la primera opción de Morena para ser la abanderada en la contienda.

“Respeto a la Senadora, es mi amiga, y sí, es muy conocida porque es cantante, yo tengo una larga militancia en la izquierda y conozco Oaxaca […] Seré la primera gobernadora indígena”, aseguró.

En ese momento aseguró que al igual que AMLO, su compromiso es “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Oaxaca”, además que para ella también están “primero los pobres”.