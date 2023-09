Mancera pide licencia para cumplir sueño de su suplente, quien tiene cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa solicitará licencia para separarse de su escaño un día a fin de que tome posesión su suplente, Juan Pablo Adame, quien padece cáncer.

Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, explicó que su licencia será solo por un día (mañana miércoles 6 de septiembre) y se debe a un acuerdo que tiene con el hijo del exgobernador de Morelos Marco Antonio Adame para que cumpla su sueño de ser senador de la República.

Mancera pide licencia para apoyar a Juan Pablo Adame

"Voy a solicitar licencia, pero es por el apoyo a un compañero, un compañero querido en el Senado".

Es algo significativo por cuestiones personales para él y para mí, para un compromiso que tenemos

Juan Pablo Adame, militante del PAN, está enfermo de cáncer y su estado de salud es delicado.

¿Miguel Ángel Mancera está distanciado de Xóchitl Gálvez?

Por otra parte, Mancera Espinosa negó que tenga algún distanciamiento o haya roto su relación con la senadora Xóchitl Gálvez, a raíz de que fue descalificado de la contienda interna del Frente Amplio por México, cuyos dirigentes no lo han buscado para darle explicaciones de su eliminación.

"Hoy saludé muy bien a Xóchitl y quedamos de conversar con ella", señaló de manera escueta, tras considerar que cuando alguien se constituye como candidata "es ella la que tiene que diseñar qué es lo que quiere y a quiénes quiere cerca de ella".

¿Pero no va a romper con Xóchitl?, se le interrogó.

"No tenemos ánimos bélicos de ninguna manera (…) No tenemos ningún rompimiento, porque ella no ha manifestado que tengamos que estar todos trabajando en algo", respondió.

"Ella tendrá que diseñar y después hacer las convocatorias que estime pertinentes (…) hay que dejar que diseñe bien", subrayó.