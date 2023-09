Mexicana de Aviación tendrá equipaje documentado gratis y otros beneficios.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a partir de noviembre próximo comenzará a volar Mexicana de Aviación, además se pudo saber que la aerolínea tendrá para sus primeros viajeros diversos beneficios.

En julio pasado, el presidente López Obrador había anunciado la compra de la marca Mexicana de Aviación, que dará nombre a la nueva línea aérea pública administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Diversos medios nacionales han dado a conocer parte de los beneficios que tendrá la aerolínea, como lo son el equipaje documentado gratis, entre otras cosas que te contaremos a continuación.

Beneficios de Mexicana de Aviación

La empresa aérea del Estado incluirá bebidas de cortesía en los boletos que comenzará a vender durante este mes de septiembre.

La página web de la aerolínea muestra, además, que, por inicio de operaciones, los pasajeros podrán elegir sus asientos sin ningún costo adicional.

Además también permitirá a los viajeros documentar una maleta de 15 kilogramos sin costo adicional, sin embargo, este beneficio solo será durante el lanzamiento.

El equipaje gratuito que sí incluirá, y no solo durante su etapa de inicio, será el de mano, es decir, una maleta carry on y un artículo personal que en su conjunto no pesen más de 10 kilogramos.

Una de las promesas más atractivas es que los boletos tendrán un precio hasta 20% más bajo en comparación con las ofertas de aerolíneas privadas.

Cabe recalcar que varios de estos beneficios que darán los vuelos de Mexicana de Aviación no serán permanentes, ya que señalan, algunos solamente estarán disponibles durante su etapa de lanzamiento.

Mexicana de Aviación

Mexicana de Aviación tiene la misión de proporcionar servicios aéreos accesibles a todos y consolidarse como una referencia en calidad dentro del sector. La adquisición de las marcas de Mexicana por parte del gobierno, que tuvo un costo de 407 millones de pesos, ya ha beneficiado a los trabajadores de la aerolínea con la entrega del monto mencionado.

De acuerdo con información de Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, la flota de la renovada aerolínea contará con aviones Boeing 737, capaces de transportar a 180 pasajeros.