AMLO descarta ruptura en Morena tras resultado de ganador de encuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de que Morena dé a conocer a quién será su candidato o candidata presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una ruptura al interior del partido tras darse a conocer los resultados y descartó que sea necesario un proceso de reconciliación, pues aseguró que los seis aspirantes son personas muy responsables y "no son ambiciosos vulgares".

El Jefe del Ejecutivo federal no descartó que se reúna con los aspirantes que pierdan la encuesta interna, pues reiteró que "son mis hermanos. ¿Cómo no me voy a reunir con ellos?". "¿Con los que pierdan la encuesta también se va reunión con ellos?", se le preguntó en conferencia de prensa. "Pues si son mis hermanos, son mis hermanos. ¿Cómo no me voy a reunir con ellos? Me reúno con todos", dijo.

"¿Cree que sea necesario la reconciliación del proceso interno?", se le insistió. "No, son personas muy responsables todos. Además, no son ambiciosos vulgares están luchando por una transformación. Es distinto, aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo", contestó.

"¿No hay una ruptura?", se le preguntó. "No va haber ninguna problema, Vamos a esperar el resultado, pero son gente muy responsables, mucho muy responsables". En Palacio Nacional, acusó que a diferencia de su movimiento de transformación, en la oposición se lucha por mantener privilegios", por hacer dinero, o te tener el poder, mientras que en su partido "nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás". "Además, no interesa, es la búsqueda de lo material, de la parafernalia del poder, la vanidad. Tiene que ver mucho cuando no se tienen principios, no se tiene ideales, con la fantochería, sentirse muy poderosos. Son como pequeños faraones, acomplejados, corruptos, o sea, la lucha por el poder por el poder, es deleznable. Ahí no toman en cuenta a nadie más. No están pensando en el pueblo, están pensando en ellos, y es lo único que les importe y pueden fingir y simular en el discurso, pero es pura demagogia. Aquí hay idealismo, si no hay principios, si no hay ideales no tiene sentido el ejercicio de la política que es un noble oficio" dijo.

"¿Confía en que actúen así los que contendieron?", se le peguntó. "Sí, claro que sí", respondió. Señaló que será el pueblo quien decida quien será la o el candidato presidencial para 2024 de su movimiento de transformación y es el pueblo quien, señaló, "pone a cada quien en su sitio". "Además el pueblo. ¿Quién manda? El pueblo. ¿Quién pone orden? El pueblo. ¿Quién pone a cada quien en su sitio? El pueblo. Ya no es el tiempo de antes en que era la campaña de medios, una campaña mediática era lo que decidía. No, ahora el que hacer el escrutinio, califica, el que actúa como juez es el pueblo. "No es así una persona, o dos un grupo de personas, es la gente, el pueblo el que tiene un instinto certero. Ese es el problema que tiene la derecha", dijo.

