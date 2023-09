Emotivo mensaje de Juan Pablo Adame, enfermo de cáncer, al asumir como senador

Como anticipó, Miguel Ángel Mancera pidió licencia por un día en la Cámara Alta y en su lugar asumió como senador Juan Pablo Adame, quien padece cáncer.

"Cuánto tiempo de vida me queda, no lo sé", señaló el exdiputado panista en un emotivo mensaje tras rendir protesta como senador y presentar una iniciativa y un punto de acuerdo a favor de los enfermos de cáncer.

Te puede interesar: Mancera pide licencia para cumplir sueño de su suplente, quien tiene cáncer

De acuerdo con "El Financiero", Adame está enfermo de cáncer de estómago y en los últimos 40 días casi no ha podido ingerir alimento.

Juan Pablo Adame: Estoy dando una batalla por mi vida

Juan Pablo Adame, enfermo de cáncer, asumió como senador. En la imagen recibe muestras de apoyo de otros legisladores

“Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapias y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, dijo el legislador.

“Este cáncer con todos sus padecimientos me ha traído cosas buenas y me ha dado la posibilidad de disfrutar la vida de una mejor manera".

"Estoy aquí dando una batalla por mi vida": Juan Pablo Adame rinde protesta como senador@ManceraMiguelMX solicitó licencia para que su suplente, @JuanPabloAdame, pudiera ocupar el escaño por un día y con ello proponer iniciativas referentes a la atención del cáncer. Todos los… pic.twitter.com/Gsk20p8zZd — Político MX (@politicomx) September 6, 2023

"Las sonrisas de mis hijos, María, Rodrigo, Inés que ustedes conocieron hace algunos momentos, los abrazos de Eli que le daba a mi cuerpo sin fuerzas. Las manos de mis papás cuando me daban su bendición”, añadió.

Iniciativa a favor de enfermos de cáncer

La iniciativa propuesta por el senador busca dotar a las familias de un apoyo de manera subsidiaria para que, quienes padecen cáncer, puedan acompañar a sus familiares "en un momento donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que pagar la comida, tiene que pedir el día, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo o a alguien que está con este padecimiento”.

El punto de acuerdo exhorta a invertir más en los enfermos con cáncer el próximo año, a propósito de la discusión que del Presupuesto de Egresos de la Federación.