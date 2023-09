Mario Delgado responde a declaraciones de Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO- El dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que Marcelo Ebrard aún tiene espacio dentro del movimiento, por lo que confió en que permanezca en el partido. .

Entrevistado en las instalaciones del INE, señaló que "Marcelo es clave en nuestro movimiento de transformación. Ha sido un protagonista en estos últimos años, entonces él está comprometido con lo que está pasando en el país", apuntó. "Morena es la casa de Marcelo y espero que así lo valore (…) Por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, de la gente", añadió.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Ebrard Casaubón es su amigo y le tiene respeto. Al ser cuestionado sobre si Marcelo puede impugnar el proceso, dijo que está en su derecho; sin embargo, precisó que al firmar los acuerdos asumía que el resultado era inapelable.

Expuso que hubo un resultado muy consistente en la encuesta en favor de Claudia Sheinbaum, y que si hubieran existido irregularidades se habría reflejado. Sin embargo, dijo estar abierto a entablar un diálogo con el excanciller. Por otra parte, dijo que hoy a mediodía se reunirá con la coordinadora de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard podría abandonar Morena

En una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva, el excanciller Marcelo Ebrard afirmó que ya no tenían cabina en el movimiento de Morena luego de las irregularidades que expuso y que no fueron tomadas en cuenta. En la entrevista afirmó que será el día lunes cuando anuncie lo que sigue en su proceso, no sin antes afirmar que estaría en las boletas presidenciales de 2024.

Marcelo Ebrard ya había anunciado su preocupación días antes del conteo de la encuesta realizada por Morena para definir quién sería el que continuará el movimiento de la 4T para 2024. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del proceso que se llevó al cabo y lo catalogó como un ejercicio ejemplar de democracia.

