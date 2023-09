Critican a secretaria Raquel Buenrostro por usar crocs en Cumbre del G20 (VÍDEO)

NUEVA DELHI.- La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, fue criticada en redes sociales por asistir con crocs a la 18a Cumbre de Líderes del G20 en Nueva Delhi, India.

La secretaria acudió al G20 en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajará a Cali, Colombia como parte de una gira en Sudamérica.

Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, llegó a Nueva Delhi para representar a México en el foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales conocido como G20 o ‘Grupo de los 20”.

El G20 es el espacio internacional más importante para la discusión y deliberación política y económica del mundo, integrado por países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Italia, Alemania, Francia, Japón, China, Corea del Sur y Arabia Saudita, entre otros.

En dicho escenario se discuten políticas en favor de la estabilidad financiera internacional.

That's a wrap on day one of my visit to New Delhi for the G20. pic.twitter.com/W1dmsgFM9u