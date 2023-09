Geraldine Ponce denuncia irrupción en su casa para aprehender a su jefe de gabinete

TEPIC.- Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic por Morena, denunció con un vídeo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit irrumpieron en su casa para aprehender a su jefe de gabinete, Alejandro Galván por el delito de violencia familiar.

“Es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra mi gabinete, mis funcionarios. No sé qué es lo que piense", acusó en su transmisión en vivo a Miguel Navarro, también militante de Morena.

Geraldine Ponce denuncia irrupción en su casa

A través de una transmisión en vivo, ahora eliminada de sus redes sociales, la presidenta municipal acusó al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de orquestar la irrupción en su casa y detención de su jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Tepic.

Geraldine Ponce aseguró que desde ayer jueves su casa era vigilada por personal de la FGE e incluso que había sido intimidada en días pasados.

“Aquí están, quieren ingresar a la fuerza a mi casa. Hago responsable al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo”, sentenció al grabar a los elementos de la FGE dentro de su domicilio.

Arrestar en viernes por la tarde al ««««Jefe de Gabinete»»»» de Geraldine Ponce que al parecer despacha desde su casa es sin duda un Masterclass de toxicidad del Licenciado Presidente. pic.twitter.com/SzQbAjYYHy — D (@Durden) September 8, 2023

En el vídeo muestran la orden de aprehensión que los agentes le entregan a la alcaldesa, emitida por una autoridad judicial para catear el inmueble y detener a Galván, por presunta violencia familiar.

“Fíjense como actúan de rápido, con toda la fuerza que tiene el Estado contra una persona a la que le inventan delitos por violencia familiar y por amenazas”, denuncia la presidenta municipal.

La alcaldesa Geraldine Ponce afirmó que la orden de aprehensión, y presunta persecución del gobernador, es una respuesta a su respaldo a Claudia Sheinbaum, ahora coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

#Urgente ?? | Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, acusó al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de persecución política.



??Asegura que fue por apoyo a Claudia Sheinbaum.



Todos los detalles aquí ?? https://t.co/iYHSEhYLJT pic.twitter.com/JZImyRwxek — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) September 8, 2023

Funcionario de Tepic denuncia persecución dentro de Morena

El día previo a su detención, Alejandro Galván denunció en redes sociales que un grupo armado ingresó a su domicilio, presuntamente para robar, y sometieron a sus familiares además de amenazarlos.

“Un grupo armado se metió a “robar” a mi casa; ataron de manos y pies a mis seres queridos y los amenazaron con sus armas en la cabeza y lastimaron”, acusó.

El jefe de gabinete municipal aseguró que los hombres se llevaron a un dispositivo con imágenes de la irrupción, sin embargo, cámaras de seguridad alternas lograron captar parte de lo ocurrido.

He recibido una amenaza directa del gobernador de Nayarit @MiguelANavarroQ, tengo el audio de su voz donde lo dice, actuaré legalmente en las instancias correspondientes.



Temo por mi vida y la de mi familia, cualquier acción en mi contra o de mi familia lo hago responsable. pic.twitter.com/FAW9GuuSSP — Alejandro Galván (@alejandrogalvan) September 5, 2023

En los primeros momentos del vídeo compartido por Geraldine Ponce, el funcionario también denuncia persecución en su contra y asegura que los agentes no mostraron ninguna orden de aprehensión en su contra.

“No muestran orden de aprehensión. Dicen que me detienen por el delito de violencia familiar [...] No encuentran al asesino de periodista y a mí me detienen por el delito de violencia familiar. Esto es una persecución”, dice en el vídeo.

Medios locales indicaron que el operativo para la localización de Alejandro Galván inició desde ayer jueves, pero fue localizado hasta la mañana de hoy cuando se realizó la diligencia en la casa de la presidenta municipal Ponce.

Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

Anteriormente, Alejandro Galván expuso que el gobernador Navarro lo acusaba de ser un “padre irresponsable y deudor alimenticio” y afirmó que le girarían una orden de aprehensión por “lavado de dinero, por ser prestanombres del ex gobernador Ney Gonzlález y por ser deudor alimenticio".

“Esto es una amenaza de muerte hecha por un gobernador a un ciudadano; y sí, temo por mi vida y la de mi familia […] Si un día desaparezco o me encuentran muerto, ya saben quién fue”, denunció el pasado 5 de septiembre.

“Desde aquí le pido a AMLO y a la FGR que tomen cartas en el asunto, y pido con respeto la protección de la Seguridad Federal, hago responsable al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, si algo me pasa a mi o a mi familia”.

Alejandro Galván fue trasladado al penal de Tepic, para llevar su caso de manera oficiosa y con medida cautelar de prisión preventiva.