Omar García Harfuch renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, renunció a su cargo según informó el jefe de Gobierno, Martí Batres a través de su cuenta de X.

Imagen tomada de la cuenta de X de Martí Batres

La renuncia de García Harfuch se debe a que se espera que se registre como aspirante a la candidatura por la jefatura de Gobierno de la capital.

Su renuncia se da a unas horas de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México declare el inicio formal del proceso electoral 2023-2024 para los distintos cargos públicos que se disputarán en la capital.

¿Por qué renunció Omar García Harfuch?

De acuerdo con el artículo 19 del código de instituciones y procedimientos electorales, quienes deseen participar como aspirante a la Jefatura de Gobierno no deberán desempeñar un cargo público hasta antes del inicio del proceso electoral.

“No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos de que se separe del cargo antes de la fecha del inicio del proceso electoral local correspondiente”, se lee en el documento.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Originario de Cuernavaca, Morelos, Omar García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Es hijo y nieto de dos ex funcionarios de alto rango en la materia: Javier García Paniagua, quien fue titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de José López Portillo es su padre. Es nieto de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa a finales de la década de los 60, cuando se registró la masacre de Tlatelolco 1968.

Harfuch cuenta con diversos cursos, entre los que destacan: diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, impartido por el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, auspiciado por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

La principal crítica a su trayectoria profesional es haber pertenecido a instituciones policiacas en las que el mando era Genaro García Luna.

En 2008, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón fue jefe de departamento de la coordinación de inteligencia para la prevención del delito de la Policía Federal, corporación creada en esa administración por Genaro García Luna. Cuestionado sobre el tema, el propio Harfuch declaró que nunca estuvo a las órdenes de quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos.

De 2012 a 2014, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Harfuch fue coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, sobre ese episodio se le relaciona con haber participado en trabajar con el procurador Jesús Murillo Karam, en lo que fue la llamada "verdad histórica" sobre el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Concretamente, la Fiscalía General de la República señaló que García Harfuch participó en el cónclave del 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde se organizó ese plan para ocultar lo que realmente sucedió con los estudiantes.

También sobre ese hecho, Harfuch se deslindó de las acusaciones; incluso explicó que las fechas de lo investigado sobre el caso Ayotzinapa no toman en cuenta sobre su transferencia.

Sobre ambas acusaciones, es decir, haber trabajado con García Luna y haber ayudado a que se fabricara la "verdad histórica", la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que se trataba de acusaciones fuera de la realidad.

En 2016, Harfuch ingresó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como titular de la Agencia de Investigación Criminal hasta que renunció a su cargo en junio de 2019 para incorporarse a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como jefe general de la Policía de Investigación.

En octubre de 2019, Harfuch fue nombrado por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como secretario de Seguridad Ciudadana en sustitución de Jesús Orta, quien fue investigado por peculado y el presunto desvío de 2,500 millones de pesos para la compra de aeronaves para la Policía Federal.