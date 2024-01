CIUDAD DE MÉXICO.- “Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto…a las 10:00 de la mañana, los fifís no crean que se levantan temprano”, aseveró con ironía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el anuncio de Xóchitl Gálvez.

Durante la conferencia mañanera y sin ser cuestionado por el tema, dijo que está muy bien, es parte de la libertad y recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, realizaba este mismo ejercicio de informar temprano a los ciudadanos y el bloque conservador, el PAN, intentó hacer lo mismo a la misma hora.

“Creo que como un mes, dos meses, tres meses en el hotel de la Ciudad de México, sí con chocolate, café con leche y pan o sea así como a ustedes que les atendemos aquí…pero no duraron, pero yo espero que ahora sí tarden más”.

Celebró la decisión de la candidata opositora y dijo que la gente necesita más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica, eso es la vida pública, democrática.

Reacciones en redes sociales

Está mucho muy bien que la candidata del bloque conservador haga su mañanera: AMLO® 🦆 pic.twitter.com/VIQM4hj9HJ — Avi 🦆 (@avieu) January 26, 2024

💥 ZAZ 💥



Su Alteza ya empezó a chillar..



"Ya me enteré que hay una CANDIDATA que va a hacer una mañanera.."

AMLO



Aunque no mencionó el nombre de Xóchitl Gálvez.



Así el nivel del presidentito que dice que está a favor de la libertad..#Mañanera pic.twitter.com/q2K9s68IS8 — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) January 26, 2024