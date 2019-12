5 consejos para que te aprueben un préstamo

Si estás pensando en solicitar un préstamo personal, Luis Rubén Chávez, CEO de Yotepresto.com nos dio cinco consejos para que no te rechacen.

“Muchas personas quieren pedir un préstamo, por alguna situación que esté pasando en su vida, pero no se atreven porque no saben cuáles son los requisitos que les van a pedir o creen que los van a rechazar. En realidad, contratar uno de estos servicios no es difícil, sólo hay que seguir algunos consejos”, dijo.

1.- Verifica tu historial crediticio.

Esto es muy sencillo, ya que sólo necesitas entrar a la página de Buró de Crédito y solicitar tu reporte especial con score de crédito, el cual les dice a las entidades financieras qué tan bien has pagado durante tu vida crediticia.

“Un score por arriba de 680 es muy bueno, es muy probable que así te aprueben el préstamo. Pero, además, es importante que tengas, por lo menos, dos años manejando créditos, porque es el mínimo que pide una institución para poder evaluarte”, comentó Chávez.

2.- Ten a la mano tus comprobantes de ingresos.

Estos son muy importantes, porque así la entidad financiera podrá verificar que tengas la capacidad para pagar el préstamo que le estás solicitando, por lo que, normalmente, te pedirán los comprobantes de dos o tres meses.

“Mucha gente se descarta en este requisito, porque cree que los únicos comprobantes de ingresos que existen son los recibos de nómina, pero en realidad también se pueden presentar estados de cuenta de una cuenta de ahorro o de cheques. Lo importante es que se compruebe que tienes ingresos, que podrás pagar el préstamo”, indicó Chávez.

3.- Obtén una cuenta bancaria a tu nombre.

En caso de que aún no la tengas, una cuenta bancaria a tu nombre te servirá para adquirir el préstamo, ya que ahí se depositará, en caso de que lo obtengas.

“Hay que tomar en cuenta que si no se tiene una cuenta bancaria, se debe abrir una, porque es un requisito indispensable. Además, debe estar a nombre de quien solicita el préstamo, porque así se protege al cliente de cualquier posible fraude”, detalló el también cofundador de Yotepresto.com.

4.- No pidas más de lo que necesitas.

Pedir una cantidad que no se ajusta a lo que puedes pagar mes con mes, puede hacer que te rechacen el préstamo, además de que podría sobreendeudarte.

“Antes de solicitar el préstamo se debe pensar muy bien cuánto es lo que realmente se necesita pedir, ya que la entidad financiera evaluara nuestra capacidad de pago y este es un factor clave para aprobar o rechazar nuestra solicitud”, dijo Chávez.

5.- Demuestra que eres una persona estable.

Tener una antigüedad razonable en tu trabajo o domicilio también ayuda a la entidad financiera a tomar una decisión, por lo que tendrás más oportunidades de que tu préstamo sea aprobado, si tienes más de cinco años en tu trabajo, que si tienes dos meses.

“Esto demuestra el nivel de compromiso que tiene un acreditado y lo fácil o difícil que sería encontrarlo, en caso de que se atrase con sus pagos. No es una razón de enorme peso para las financieras, pero sí puede influir en la decisión”, aseguró Chávez.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que estés pensando en adquirir un préstamo, reflexiona si cuentas con todo lo anterior, para evitar ser rechazado.

Yotepresto.com es una empresa de p2p lending, o préstamos entre personas, con cuatro años de vida, durante los cuales ha otorgado más de 500 millones de pesos, con una comunidad de un millón de usuarios.

