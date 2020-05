500 mil empleos menos por crisis

AMLO reconoce a los empresarios por su resistencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 se han perdido 500 mil empleos en todo el país.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló ayer que la mayoría de los empresarios actúan con responsabilidad y son pocos los que “se portan mal”.

“En diciembre se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social, en diciembre que no había crisis, pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores, es que con el outsourcing para no pagar prestaciones los quitan del Seguro. Una cosa rarísima. Y ahora 500 mil por el coronavirus, pero solo en diciembre —sin coronavirus— 400 mil por esa otra pandemia de injusticia”, señaló el mandatario.

AMLO reconoció a aquellos pequeños empresarios quienes, a pesar de la crisis económica generada por el coronavirus resistieron y “mantienen a sus trabajadores, porque tienen sentimientos, tienen dimensión social y son humanistas”.

López Obrador reiteró que su gobierno no está contra el sector empresarial debido a que siempre he manifestado que quien trabaja, invierte y genera empleos merece respeto y protección.

EE.UU. Desempleo

Suman más de 33.5 millones solicitudes por subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Solicitudes

Más de 33.5 millones de trabajadores, o el 22 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas seis semanas debido al impacto económico del COVID.-19, informó el Departamento de Trabajo. Agregó que la cifra semanal ha ido disminuyendo gradualmente.