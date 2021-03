AMLO: Sanción a quienes cometieron vandalismo en el 8M será condena pública

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debe castigar a quienes cometieron actos vandálicos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, porque la sanción debe ser la condena pública.

El combate a la corrupción nos ayuda a financiar el desarrollo de México. Conferencia matutina. https://t.co/wb3Fi4oeQK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 10, 2021

"Que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe haber ningún castigo, el castigo en este caso debe ser la condena pública, la gente no ve bien el uso de la violencia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dará detalles sobre los indultados en la marcha del 8M.

La violencia, la mayor expresión del machismo

Aseguró que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia, porque el machismo es violencia, "¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?, como que hace falta más análisis y reflexión".

Señaló que en el país hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, legal y legítimo, pero insistió en este tipo de movimientos hay mucha infiltración, mucha manipulación.

"Esto tiene que verse con la perspectiva de que en el periodo neoliberal para que no se centrara la atención en la corrupción y en la desigualdad económica y social, los potentados alentaban movimientos justos, pero no centrales. "O sea puedes hablar del cambio climático, de la defensa de los derechos humanos, pero no quieras cambiar al régimen. Entonces ser tiene que hacer un análisis sobre eso".