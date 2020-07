A los 10 días desaparecerían síntomas de Covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Salud dio a conocer que ha cambiado la duración de la enfermedad generada por el coronavirus

MÉXICO.— Durante el informe dado por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se dio a conocer los nuevos hallazgos sobre la evolución de síntomas del coronavirus (Covid-19).

Asimismo, el médico especificó que la nueva evidencia mostraba que a los 10 días desaparecen los síntomas y la capacidad de contagio de quienes estuvieron infectados.

Cabe destacar que el mismo López Gatell había afirmado que las personas que dieran positivo al Covid-19 debían estar dos semanas en aislamiento.

"Recientemente la evidencia científica ha permitido visualizar que no se requiere esperar los 14 días . Se ha visto que la enorme mayoría de personas, a los 10 días ya tienen nulos síntomas (de Covid-19). Pero además ya no son contagiantes”, explicó el médico.

En la misma conferencia, el doctor Gatell mencionó que ya no se requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecida el virus, en vista de que la probabilidad es extremadamente alta de que a los 10 días ya no se tenga Covid.

Para avalar sus palabras mencionó la divulgación de un comunicado emitido por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el cual publicó nueva información sobre la duración de los síntomas de Covid-19.

El desconfinamiento no depende de los gobiernos sino de la población. Todavía no es tiempo de salir. Debemos actuar con cautela. Llamamos a la corresponsabilidad, a ser prudentes y pacientes. La epidemia de #COVID19 NO ha terminado. pic.twitter.com/XnzCEPokgX