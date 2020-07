A martillazos, fracturan a policía en marcha de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Manifestantes fracturaron a martillazos a una mujer policía que resguardaba la manifestación feminista de esta tarde de viernes. La mujer policía fue atendía por paramédicos del ERUM, en donde diagnosticaron ruptura en una de sus manos.

En un intento por contener agresiones de las mujeres encapuchadas, una de ellas comenzó a golpearla con el martillo que portaba. Por esta acción no hubo detenidos.

La marcha feminista

Grupos de feministas que apoyan la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el aborto legal marcharon hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cerca de un centenar de jóvenes se congregaron desde las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, ataviadas de negro con una pañoleta verde.

Policía "las protege"

La jefa de la Policía Femenil de la Ciudad de México, Itzania Otero, del indicativo Atenea, se acercó al grupo de jóvenes para informarles que la policía está para protegerlas. "Nosotros estamos para protegerlas, que lleven su marcha en paz, que no haya abusos, cualquier cosa díganlo", les expuso. Las jóvenes pidieron que no haya hombres en la marcha, que periodistas masculinos no estén presentes, lo mismo que camarógrafos.