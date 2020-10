"A mí no me paga Repsol", responde AMLO a congresistas de EE.UU.

NAVA (EL UNIVERSAL).- En tono enérgico, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a él no le paga Repsol, sino los mexicanos para servirles, por lo que no dará un paso atrás en la defensa de Pemex y CFE.

"A mí no me paga Repsol, a mí me paga el pueblo de MX, y por eso tengo que defender los intereses de la nación, no los intereses de particulares".

Dice #AMLO a propósito de que (agh, ya saben🤦‍♀️), ahora la #PrensaBasura critica que trate de recuperar a la #CFE. pic.twitter.com/eHVjZRqXtQ