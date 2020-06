"A mí también me indigna la muerte de Giovanni": Gobernador de Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el posible asesinato de Giovanni López, en su estado, es "una atrocidad"; además aseguró que a "él también le indigna" que el deceso haya ocurrido, posiblemente a manos de un cuerpo de policía municipal.

"Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. Sé que nada aliviará la pérdida de Giovanni López ni el dolor de su familia. Sepan que no están solos y que no vamos a parar hasta que se haga justicia", escribió en su cuenta de Twitter.

Yo también quiero #JusticiaParaGiovanni y quiero justicia para todos los ciudadanos y haré todo lo que esté en mis manos para que eso suceda. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

El gobernador envío un hilo de mensajes en respuesta a la etiqueta #JusticiaparaGiovanni, a la que se han sumado diversas personalidades, como el cineasta Guillermo del Toro, quien afirmó que "no es abuso de autoridad. Es asesinato".

"La Fiscalía de Jalisco está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas. Pero quiero dejar claro que vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que este no sea un caso más de impunidad".

"No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató. Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho", agregó.