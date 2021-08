“A Olga no la sacaron, se fue...”

Muñoz Ledo dice que no aprobaba “algunas cosas”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que ahora Olga Sánchez Cordero no fue removida, sino que dejó la Secretaría de Gobernación por motivación propia, “porque no puede estar de acuerdo en algunas cosas”.

Entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro, señaló que la ministra en retiro hizo un gran esfuerzo por avalar el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero “hay cosas límite”.

“Olga hacía un gran esfuerzo, ha sido un gran aval del régimen, pero Olga no puede estar de acuerdo en algunas cosas porque es una característica de ella, no estorba, pero prefiere retirarse, no puede pensarse que la están echando, en mi criterio ella se va”, aseveró.

El expresidente de la Mesa Directiva durante la 64a. Legislatura, consideró que Olga Sánchez llegó a su límite tras la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluyó un artículo transitorio para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

“Hay cosas límite, ella sufrió mucho con la iniciativa presidencial en materia de la corte porque ella fue ministra de la Corte”, indicó.

Muñoz Ledo recordó que todos los gobiernos han hecho cambios en su gabinete; “Calderón tuvo cuatro secretarios de gobernación, hay relevos en el gabinete, es normal...”.