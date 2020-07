“A Peña Nieto no lo veo en la cárcel”

Xóchitl Gálvez considera que hay pacto presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto nunca irá a prisión y acusó al gobierno federal de tener un pacto con él, luego de que se le cuestionara sobre la extradición de Emilio Lozoya y la fuga de Tomás Zerón.

“Yo la verdad no veo a Peña en la cárcel, con todo respeto. Yo creo que estos señores hicieron, ahí sí, grandes acuerdos, que cuando mucho lo van a traer con la manga del muerto, como lo suelen hacer, pero la verdadera negociación la conoce Peña Nieto y el presidente López Obrador”, dijo la legisladora sobre la extradición del extitular de Pemex.

La panista agregó que si el expresidente cometió algún acto ilícito “se lo juzgue y que se le encarcele”, siempre y cuando no sea por un tema de venganza política.

“Que ya estén los expedientes abiertos, que se conozca públicamente”, señaló. “Ojalá de verdad hubiera un verdadero combate a la corrupción, no sólo con los de antes, con los de ahorita. Ahí tenemos todo el proyecto inmobiliario de la titular de la Función Pública. No, no lo veo en la cárcel”, insistió.

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio huyó del país y ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol.

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin aceptó ser extraditado de España y ofreció colaboración.