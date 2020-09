A través de TikTok piden justicia por el feminicidio de Karen (vídeo)

Luego de tres días de búsqueda, a Karen López, de 27 años, se le encontró sin vida en un canal de aguas negras en Matamoros (Tamaulipas). Su cuerpo presentaba signos de violencia y tortura.

A la joven, una recién graduada que sus amigas describen como trabajadora y noble, se le vio por última vez el 30 de agosto, el mismo día en que su familia y amigos comenzaron a difundir su imagen en redes sociales, en espera de dar con su paradero. Su cuerpo fue encontrado el 3 de septiembre.

La historia de Karen trascendió gracias a Yuliana Martínez, una de sus amigas, quien a través de un vídeo en TikTok y sin poder contener las lágrimas, pidió a los internautas repetir su nombre, ya que –según dice- las autoridades han estado intentando borrar de las redes sociales las imágenes de la joven.

“Después de que ya apareció su cuerpo , se ha dado la orden de que se borren tanto sus imágenes de búsqueda , como las notas sobre su asesinato. Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales, y no te pido nada más que difundas su nombre y pidas justicia por Karen”, señala Yuliana en su vídeo.

Me parte el alma que todos los días en redes sociales y en la TV hay noticias de una mujer más que está desaparecida, que fue golpeada, abusada, asesinada y botada como si fuera un vil objeto cualquiera. Me pudre la indiferencia de todo un país + #JusticiaParaKaren pic.twitter.com/gpvdyPlpPr

Las palabras de Yuliana han alcanzado eco en Twitter, donde la tendencia #JusticiaparaKaren ocupó las primeros temas de conversación de la red.

“Señor senador, presidente, gobernador… ¿el día que sea una de las tuyas, me permites armar un desm*dre para que se haga justicia? Porque hoy que es una de las mías no has hecho nada”, concluye la joven, visiblemente afectada por la pérdida.