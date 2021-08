Abonaría a deuda

“No puede uno endeudar a las generaciones”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que su gobierno podría utilizar los 12 mil millones de dólares que entregará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a nuestro país para pagar deuda por anticipado.

“El Fondo va entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares, este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas porque han crecido mucho las reservas, además les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben mucho de rendimiento; entonces nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado”, dijo el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que a su gobierno le interesa que no aumente la deuda porque “es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones”.

“Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere, las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando uno se muere, no se le heredan a los hijos... pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación, entonces es muy delicado el asunto. No puede uno endeudar a las futuras generaciones, no puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros”, aseveró López Obrador.

Por otro lado, el Presidente afirmó que es muy respetuoso de los organismo financieros internacionales, como el FMI, pero aseguró que ellos ya no son los que dictan la agenda del gobierno mexicano, “como ocurría en sexenios pasados”.

“Rotundo fracaso”

El jefe del Ejecutivo federal acusó que aplicar las recomendaciones que dictaban el FMI y otros organismos llevó a la ruina a varias naciones, por lo que sus recomendaciones resultaron en un “rotundo fracaso”.

“Somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México, durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio, todo era aplicar las recomendaciones del FMI”.

“Increíble, todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del FMI y de otros organismos del extranjero y las aplicaron en distinto países, y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso”. Y agregó: “Con todo respeto nosotros no vamos a aplicarlas en México, nosotros tenemos una política económica distinta, no vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados, que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan”.

Nosotros, aseveró, no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo.

La semana pasada, el FMI recomendó a México aumentar su apoyo fiscal para afrontar la pandemia y facilitar una recuperación económica. En Palacio Nacional, el Presidente calificó de “increíble” que todavía haya gobiernos en el mundo que le hagan caso a los consejos que dictan estos organismos, y reclamó que éstos no cambien de actitud y no asuman la responsabilidad de las crisis que han ocasionado sus recomendaciones.

De un vistazo

Mensajes de III Informe

El presidente López Obrador confirmó que está grabando los mensajes con motivo de su tercer informe de gobierno que presentará el próximo 1 de septiembre, y los cuales, aseguró, “les van a gustar mucho”.

Tiempos oficiales

El titular del Ejecutivo federal afirmó que la divulgación de estos mensajes por televisión y por radio será en los tiempos oficiales a los que tiene derecho el gobierno federal.

“Les van a gustar...”

“Estoy grabando unos mensajes porque como viene el informe el día primero tenemos posibilidad, de acuerdo a la ley, a informar 15 días antes con mensajes, que por cierto son tiempos oficiales, yo estoy grabando y les van a gustar los mensajes”, comentó.