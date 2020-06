Abren cines en tres estados, pero hay casi nula asistencia

Las salas de cine que reabrieron el pasado fin de semana en Aguascalientes, Michoacán y Quintana Roo registran baja o nula asistencia de espectadores.

En la entidad hidrocálida, los seis complejos abiertos reportaron a las autoridades funciones con apenas cinco asistentes y algunas veces con butacas vacías.

Lo mismo pasa con restaurantes y otros lugares, señala Octavio Jiménez Macías, director de regulación sanitaria de Aguascalientes.

"Independientemente del semáforo yo creo que van a cerrar de manera voluntaria, no se ve ningún horizonte en donde se diga que va a mejorar la situación económica, no hay actividad, no hay gente que acuda, alguna por miedo, por precaución o por no tener dinero", indica Jiménez Macías.