Abren espacios para nuevas marcas de moda, arte y diseño en zona hotelera

Con una nueva dinámica emprendedores tienen una nueva oportunidad para acercar sus productos al turismo de alto nivel.

CANCÚN.— Emprendedores de nuevas marcas exponen sus productos a turistas a precios accesibles de una plaza comercial ubicada en el boulevard Kukulcán, zona hotelera

Este movimiento es con la finalidad de motivar aquellas marcas que por diferentes razones no cuentan con un local en centros comerciales en zonas turísticas por lo que nace The Market que apoya a productores, diseñadores que aportan un plus a sus empresas informó Carolina Sauri coordinadora del proyecto

En esta primera ocasión participaron siete marcas de las cuales se puede observar en trajes de baño, sobreros, salsas gourmet y dulces tradicionales mexicanos, pero se pretende que sean mas lo que participen pues es una muy buena opción de acercar al turista extranjero productos de calidad a un buen precio.

“La intención es que el proyecto esté presente cada dos semanas para darle movimiento a las empresas y para que los visitantes tengan una variedad en piezas de arte, diseño, fashion y gourmet durante su paseo” dijo Carolina

Estos stands estarán disponibles desde las 11 del día hasta las 20 horas en la plaza Comercial la isla y los productos van desde los 100 pesos como lo es en trajes de baño, sombreros de diseño desde 500 o hasta los 3 mil pesos como los son conjuntos de trajes de diseño para dama entre otros dependiendo del artículo.