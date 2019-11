La Marina elogia el desempeño de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE Y Notimex).— La Marina Armada de México aplaudió la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y ofreció absoluta lealtad al mandatario, reiterando así la promesa que hizo el Ejército el miércoles pasado.

“Es un honor que sea usted el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuente siempre y bajo cualquier circunstancia con nuestra lealtad absoluta”, expresó el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, durante la ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México.

En respuesta, López Obrador reconoció la lealtad de los marinos y soldados de México que, dijo, son dos pilares del Gobierno y del Estado mexicano en la defensa de “valores como la libertad, la justicia y la democracia”.

Además, dijo haber acertado con el nombramiento del almirante Ojeda Durán al frente de la Secretaría de Marina cuando asumió la presidencia el año pasado.

“Un reconocimiento muy especial al almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre leal. Celebro que no me equivoqué al nombrarlo secretario de Marina”, expresó el mandatario, quien reveló que no conocía al almirante y tuvo que investigar sobre su trayectoria.

El miércoles, durante la ceremonia de ascensos a militares, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, líder del Ejército, ya habló de la lealtad hacia el presidente.

“Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente”, expresó el general.

Al día siguiente, en su rueda de prensa en Palacio Nacional, López Obrador descartó que en México se den condiciones para que haya un golpe de estado.

“Aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar”, expresó el mandatario mexicano, quien añadió que “los ciudadanos quieren la democracia”.

López Obrador dijo que, a diferencia de otros países de su entorno, el Ejército surge de un movimiento social, la Revolución de 1910.

“Es muy distinto el Ejército mexicano a otros ejércitos. Este es uno surgido del pueblo: marinos, soldados, son pueblo uniformado”, expresó el presidente.

En ela ceremonia, a la que asistieron también los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el Ejecutivo afirmó que “juntos vamos a seguir haciendo historia”.

Al final se colocó una ofrenda en la tumba de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, quien encabezó la defensa de San Juan de Ulúa.