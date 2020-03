"Absurda" y "anticonstitucional" la consulta en Mexicali, critica la Concamin

MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) calificó de "absurda" la consulta ciudadana por la construcción de una planta cervecera en Mexicali.

Mediante un comunicado, el organismo señaló que ese ejercicio popular carece de fundamento legal para suspender un proyecto privado.

Jugada "imprudente"

De acuerdo con la Concamin, la cervecera Constellation Brands "había obtenido todos los permisos y licencias del caso" para construir su planta.

Francisco Cervandes Díaz, presidente de la confederación, advirtió que se vive un momento de crisis.

Con una moneda depreciada, finanzas públicas amenazadas y riesgo de desempleo (...), impulsar esta medida (la consulta ciudadana) es extremadamente imprudente y pone en entredicho a México como país de destino de inversiones extranjeras"

Reproches al gobierno federal

El boletín añade que independientemente de los recursos legales que interponga Constellation Brands para oponerse al resultado, "la señal que se da al mundo es que en México no existe Estado de Derecho".

"Eso en nada ayuda a nuestra imagen como país receptor de nuevas inversiones extranjeras y del sector privado nacional", se explicó.

Esta 'consulta' es inconstitucional, por lo que resulta doblemente grave e inaceptable al practicarse en relación con un proyecto de inversión que había satisfecho todos los requisitos correspondientes"

Otros organismos empresariales expresaron su descontento por la medida popular.

La consulta convocada por el @GobiernoMx este 21 y 22 de marzo en #Mexicali es inaceptable. Imagina que inviertes todos tus ahorros en un negocio, cumples con la ley y a días de la inauguración, tu negocio queda sujeto a una consulta. ¿Te parecería justo? #DefendamosLaInversión pic.twitter.com/wJYFsSDaiJ — Coparmex Nacional (@Coparmex) March 20, 2020

No ven rumbo económico

"Sin inversión privada no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleos", comentó Cervantes Díaz, por lo que no se comprenden las decisiones del gobierno federal.

A su decir, lo que están haciendo es "exactamente lo contrario a lo que debe hacerse para generar confianza, madre de la inversión privada, especialmente importante en esta coyuntura de crisis".

Diversos organismos empresariales, entre ellos @Coparmex, rechazan la “consulta” que se realiza en Mexicali para decidir la operación de una planta industrial. Ese ejercicio a cargo de @SEGOB_mx es violatorio al marco legal vigente #DefendamosLaInversión pic.twitter.com/H5ykqJrxGX — DICES (@dicesmx) March 22, 2020

Este lunes la Secretaría de Gobernación informó que la mayoría de los participantes en la consulta ciudadana (76.1%) dijo "no" a la obra cervecera en Mexicali.

Sin embargo, hubo una participación muy baja de tan solo 36,781 votos.

Éste es el dato más reciente del listado nominal de votantes en Mexicali: 794 mil 900



Es decir, en la consulta de éste fin de semana votaron —según la Segob— 36 mil 781.



Es decir, el 4.6%



De los que votaron, 27 mil 973 lo hizo en contra de la planta. Es decir, 3.5% pic.twitter.com/SzDhKWR6I0 — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) March 23, 2020

Según datos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Mexicali contaba con un padrón electoral a mediados de 2019 de 796,447 personas.

Con base en estos datos, el porcentaje de participación sería de alrededor del 4.6%.- Con información de EFE

