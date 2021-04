Abuelita que entregó carta no es víctima de maltrato, aseguran

Una abuelita, de 85 años de edad, a quien llevaron a vacunar contra el Covid-19, aprovechó la situación para pedir ayuda y entregar una carta detallando que su hija y yerno la tenían secuestrada, por lo que fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Sin embargo, ahora se reveló que la adulta mayor no era víctima de maltrato.

"Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor", decía la carta que entregó a la enfermera que le aplicó la vacuna.

La enfermera entregó la nota a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaban el lugar y así lograron detener a las dos personas señaladas por la abuelita.

No era víctima de violencia familiar

Tras la investigación se determinó que, por el momento, la mujer no enfrenta violencia familiar.

De acuerdo con la abogada de las mujeres de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la nieta y yerno de la abuelita fueron trasladados a la Coordinación Territorial Iztapalapa 6 después de ser detenidos.

¿Cómo vivía la adulta mayor?

La mujer de la tercera edad declaró ante el Ministerio Público que vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero, a consecuencia de una caída que tuvo a principios de 2020, su hija se la llevó a vivir con ella y su familia a la colonia Lomas de Estancia, en Iztapalapa, donde, de acuerdo con la adulta mayor, la tratan bien y le dan de comer, pero no la dejan salir a la calle.

El representante social dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI), para indagar cómo vive la adulta mayor, así como para obtener grabaciones de las cámaras que están aledañas al domicilio.

El Ministerio Público también solicitó la intervención del médico legista y perito en psicología para llevar al cabo los estudios correspondientes. La adulta mayor no los autorizó y aseguró que no era víctima de maltrato, por lo que no continuó la denuncia. También pidió no volver al domicilio y quedó al cuidado de otras de sus hijas.

A los detenidos se les dejó en libertad. La Fiscalía de lo Familiar del Adulto Mayor terminará las investigaciones.

