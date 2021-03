Abuelito murió tras recibir vacuna Covid, en Acapulco; investigan el caso

CHILPANCINGO.- La Secretaría de Salud de Guerrero informó que investiga el fallecimiento de un adulto mayor que ocurrió 40 minutos después de haber recibido una dosis de la vacuna Sinovac contra el Covid-19 en Acapulco.

La tarde del sábado, un sobrino del adulto mayor denunció en redes sociales que su tío falleció 40 minutos después de que le aplicaron la vacuna contra Covid-19.

"El diagnóstico del motivo de la muerte fue trombosis. No soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el Covid-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío", escribió Gilberto Quintero Estrada, el sobrino del adulto mayor, cuyo nombre no fue dado a conocer.

El adulto mayor se aplicó la vacuna en el módulo instalado en la zona Diamante, en el Forum Imperial.

Este domingo, el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, aseguró que a la "conclusión que se llegó de manera inmediata" es que el adulto mayor no murió por una trombosis y descartó que la causa haya sido la vacuna contra Covid-19.

"Nosotros nos dimos a la tarea con nuestro equipo epidemiólogos de buscar a la familia, la localizamos en una funeraria''.

"Se acordó con la familia, con los epidemiólogos realizar los estudios necesarios de necropsia, no solamente personal de Semefo (Servicio Médico Forense), sino también personal especializado, patólogos con amplia experiencia para que se estudien todos los órganos, está en proceso". De la Peña Pintos dijo que el adulto mayor tenía otros padecimientos crónicos y se integrará a la investigación los expedientes médicos del anciano'.

"La conclusión más importante hasta este momento es que su fallecimiento no se debe a la vacuna. Esto es contundente: no se debe a la vacuna. Se harán el resto de los estudios porque así corresponde a la parte médica; hemos contado con la colaboración de la familia, con la colaboración ministerial", dijo el funcionario.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores pidió que se haga una investigación científica e informar los resultados para descartar que la muerte haya sido por la vacunación y no generar zozobra en la población.

Del miércoles al sábado en Acapulco se aplicaron alrededor de 23 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 en cinco módulos, como una primera etapa.