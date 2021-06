Abuelito sigue sus sueños y presenta examen de ingreso a la universidad

GUERRERO.- Un abuelito se viralizó este fin de semana al presentar su examen de ingreso para ser abogado y su foto e historia conmovieron.

La historia surgió en Facebook y la compartió Antonio F. Ramírez. De acuerdo con el relato, el adulto mayor fue el último que salió del salón y verificó todas sus preguntas para poder ingresar a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El hombre siempre quiso estudiar pero no tenía las posibilidades. Sin embargo, ahora quiere retomar sus planes y cumplir su sueño. En la foto se ve al abuelito sentado al final del salón y recibió cientos de comentarios positivos.

“Una vez más aplique el examen de admisión en la facultad de derecho UAGro. Me llamó la atención este humilde señor, quien llego muy ilusionado y se puso a hacer su examen. Fue el último en entregar. Pienso fue quien mejor lo hizo y dio un gran esfuerzo, pues aprovechó hasta el último minuto para revisar una y otra vez su examen”, relató Antonio.

“Estoy seguro que así será, la reflexión de esto es que a pesar de lo difícil que parezcan las cosas, siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos. En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere. ¡De verdad que le deseo mucho éxito!”, se lee en Facebook.

Adultos mayores retoman sus sueños

Esta historia viral se suma a otra que conmovió en las últimas semanas, la de don Felipe, quien se graduó a los 84 años como ingeniero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).