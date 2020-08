Abuelitos aprovechan las clases en TV para concluir sus estudios

Aunque son muchas las quejas en relación a las clases por televisión del programa “Aprende en casa II”, para otras personas significa la oportunidad de aprender lo que antes no pudieron.

Al menos así lo evidenciaron varios usuarios en redes sociales, que compartieron que sus padres o abuelos – la mayoría adultos mayores- se encuentran entusiasmados por las clases que se imparten en televisión.

Incluso se han mostrado decididos a concluir la escolaridad que por alguna razón tuvieron que dejar inconclusa.

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

