Abuelitos venden tacos hasta la madrugada para vivir; esta es su historia

MICHOACÁN.- Don Ramón y su esposa Doña María son una pareja michoacana de la tercera edad, que venden tacos a altas horas de la noche en Sahuayo, sin embargo, el señor sufre de diabetes y tiene media pierna amputada.

Ana, una vecina de la localidad, comentó para un medio nacional que "alrededor de las 11:00 de la noche, venía en el coche con mis papás y vi a dos personas de la tercera edad en un puesto de tacos, descansando porque no contaban con ningún cliente. Estacioné el coche e inmediatamente se levantó la señora, porque su esposo se encontraba en silla de ruedas, tenía media pierna amputada. Con esfuerzo su esposa lo ayudaba a ponerse de pie para poder entrar al puesto".

La michoacana explicó que el puesto que atienden lo levantan a altas horas de la madrugada.

"Le pregunté a Don Ramón la hora en que levantaba su local y él me mencionó que alrededor de las 3:00 de la madrugada, su esposa iba recogiendo el puesto porque él no podía por el problema que tenía en su pierna y eso a mí me sorprendió, ya que son personas de la tercera edad".

Ana viraliza la historia de dos abuelitos

Ana, quien es licenciada en Turismo, no dudó e inmediatamente les tomó una fotografía para difundirlo en redes sociales.

"Tuve la idea de publicarlo porque no tenían gente. Les tomé una foto y grabé un vídeo para posteriormente compartirlo a través Facebook, sin la certeza de que generaría demasiado impacto", agregó.

"A los tres días regresé para ver cómo se encontraban. Me comentaron que en los últimos días habían tenido demasiada gente, a diferencia de otros días. Le comenté a Doña María lo que se me había ocurrido publicar y ella me agradeció mucho el noble gesto que hice", explicó.

Los taquitos de Don Ramón

Don Ramón se encarga de elaborar tacos de diferente ingredientes. "Venden tacos de birria, carne de res frita y también adobada.

El local es muy sencillo y los tacos están a 10 pesos. De verdad que están muy ricos", expresó. La joven dijo que su publicación ha sido vista hasta por personas de Estados Unidos.

"La publicación ha tenido gran trascendencia, que me han contactado personas de Estados Unidos, para poder ayudar a la pareja de abuelitos".

Hasta el momento, la publicación de la michoacana cuenta con más de 3 mil 600 reacciones y ha sido compartida más de 75 mil veces.

"Mi hermana fue la que me comentó que mi publicación tenía muchas reacciones, me sorprendí que la historia había trascendido de manera positiva".

Preocupados por la ausencia de Don Ramón y Ana

Sin embargo, Ana comentó que ya son varios días que la pareja no se encuentra en el local y en su preocupación por saber que había sucedido, acudió a su domicilio.

"Tenían tres días que no salían a vender y eso llamó mi atención, así que fui a buscarlos a su domicilio y cuál fue mi sorpresa, que el señor Ramón se encuentra enfermo, ya que es diabético y había sufrido una recaída".

Así pueden ayudar a Don Ramón

El número de cuenta de Don Ramón.

Ana espera que pronto la pareja de ancianos pueda recibir más ayuda de personas de la localidad, pues asegura que ellos siempre cuentan con una actitud positiva a la hora de trabajar. "Tienen una actitud envidiable. Don Ramón siempre tiene su radio prendida para escuchar música, acompañado de su esposa. Son personas dignas de admirar", concluyó.

