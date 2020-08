Acapulco lanza campaña 'Mom, I'm in Acapulco' y le llueven críticas

MÉXICO.- Acapulco presentó este miércoles la nueva imagen y campaña de promoción turística: "Mom, I’m in Acapulco" (Mamá, estoy en Acapulco), con la que busca atraer a jóvenes para reactivar al turismo. Sin embargo, la publicidad generó múltiples reacciones, pues hay quienes consideran que no refleja realmente la imagen del destino.

Te puede interesar: Humor negro en Peto para frenar al Covid-19

En un vídeo, el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo de la entidad y del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, expresan cómo este puerto tiene un gran legado y ahora sorprende “con nueva cara” y oferta atractiva.

¿Hacia quienes va dirigida la nueva campaña de Acapulco?

"Mom, I’m in Acapulco" es una campaña dirigida a jóvenes millennials y centennials, quienes tienen voz propia para explicarles a sus padres y abuelos que vivieron el esplendor de Acapulco, expresó Pedro Haces Sordo, presidente del Fideicomiso de Promoción Turística (Fidetur).

¿Quién realizó la campaña?

La campaña está diseñada por la agencia Materiamist y pretende que los jóvenes escriban sus propias historias y redescubran ese paraíso que ha regalado experiencias inolvidables y ha dejado huella en millones de visitantes durante muchos años, y hoy se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones.

Personas normales en Acapulco



//////////////



Cómo los imagina la Secretaria de turismo pic.twitter.com/MbbwaHSdEG — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) August 5, 2020

Las reacciones en redes sociales

Luego de la publicación , los internautas generaron un debate en redes sociales. En Twitter, la palabra “Acapulco” se volvió tendencia, pues los usuarios criticaron la campaña por no mostrar los verdaderos rostros de la región de Guerrero.

"Mira mi Andy, si quieres promocionar Acapulco, ponemos unas chavas, chingos de colores, no rules, unas máscaras de bondage, playuki y ¡PUM! ¡ #MomImInAcapulco!" pic.twitter.com/TyKcNAQe95 — Thal (@thalmusa) August 5, 2020

En publicidad la máxima es: "Se vende hasta la basura", el producto es tan noble que se vende solo, pero el comercial es una soberana basura. pic.twitter.com/SL6YqARbEY — Rosa Mar (@rossmm7) August 5, 2020

La estrategia para recuperar Acapulco es vestirse de furros? pic.twitter.com/SU8Km6bxdB — F14 (@falcao4788) August 5, 2020

Deberían dejar a Acapulco morir en paz y no hacerle esto https://t.co/6pVjReSRjx — LoQueSigue.tv #QuédateEnCasa (@LoQueSigue_) August 5, 2020