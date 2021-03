Acepta polarización

Ricardo Monreal habla sobre dos visiones en el país

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El senador Ricardo Monreal afirmó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas, las elecciones del 6 de junio próximo serán un ejercicio refrendatorio para Morena.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que México vive una etapa muy complicada, polarizada y normal por el proceso electoral que está en curso. Reconoció que hay desencuentros por el enfrentamiento entre dos visiones de país.

“Porque hay dos visiones que se están enfrentando: el viejo régimen con un proceso de transición y transmisión de nuevos principios y de una política distinta; un presidente de la República que se alejó de los cartabones de la ortodoxia política y de la vieja política, para asumir una posición fresca, una posición muy saludable políticamente, de austeridad, de sobriedad y de desmitificar al poder y a los hombres que encabezaban y representaban al poder”, señaló el legislador morenista

Monreal dijo que la elección del 6 de junio será la más competida de la historia, con márgenes más cerrados.

“Algunos integrantes de la oposición creen que será fácil para ellos, dado que hoy en esta elección no estará en las boletas el presidente López Obrador y, que por tal, será mucho más fácil que en el ’18 vencer en un distrito, en un municipio, en un estado. Yo no lo creo. A pesar de que el presidente López Obrador no estará en las boletas, va a ser un ejercicio refrendatorio a las políticas públicas que se han implementado, incluso, a las medidas legislativas que hemos asumido y que hemos impulsado desde el Congreso de la Unión, desde las cámaras de Diputados y de Senadores”, afirmó el presidente de la Jucopo.

Reiteró que el Presidente ha promovido políticas públicas, que han distinguido su quehacer de otros. Dijo que las políticas públicas –ahora- están en revisión y este proceso que se ha vivido en estos tres años en México, ahora va a ser refrendado.