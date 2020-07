Ackerman felicita a Delgado

Destaca “perfiles ciudadanos” de los cuatro elegidos

Apenas logrado el acuerdo sobre los que serán los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el académico de la UNAM, John Ackerman, quien había cuestionado los 20 nombres de los cuales surgieron, respaldó el proceso.

Quedaron “perfiles verdaderamente ciudadanos”, expuso en Twitter. “Celebro tanto los perfiles elegidos como el consenso logrado para @INEMexico Con gran maestría, @mario_delgado logró lo q parecía imposible, rescatar los tres perfiles verdaderamente ciudadanos y generar consenso, a favor de la institucionalidad democrática. Enhorabuena”.

Antes de la votación de los cuatro consejeros del INE, seguidores del académico realizaron una mini protesta en las afueras de la Cámara de Diputados para insistir, como habían asegurado los críticos, en que los que quedarán serían “prianistas”, “corruptos” y “cómplices de fraudes”. Los manifestantes esperaron en vano a que saliera a verlos el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien también había cuestionado las quintetas.

En tanto, también en Twitter, la aspirante Eunice Rendón, a quien Ackerman objetó por haber quedado en las quintetas de 20 semifinalistas con el argumento de que es “prima hermana” del actual consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, respondió a las críticas del académico.

“Me da gusto q termine el proceso de selección de consejeros del INE. Así @JohnMAckerman, su #machismodetaller y sus amigos me dejan en paz. Hasta amenazas por teléfono recibí!! Doctor, me presento: me llamo Eunice Rendón, tengo una carrera, trayectoria pública y cerebro propio”, apuntó.— El Universal