Aclaran uso de divisa digital

Las autoridades aún no avalan en México al bitcoin

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron ayer sobre los riesgos de utilizar activos virtuales como las criptomonedas y aclararon que están prohibidas en el país.

En un comunicado conjunto, reiteraron sus alertas —emitidas en 2014, 2017 y 2019— sobre los riesgos inherentes a los denominados “activos virtuales” como el bitcoin, ether, XRP y otros, con el fin de mantener una distancia sana entre estos y el sistema financiero.

Las autoridades aclararon que en México no se ha autorizado la oferta del servicio de manejo de saldos denominados en pesos o divisas derivados de la captación de recursos a través de esquemas tecnológicos relacionados con cadenas de bloques o monedas estables.

Y señalaron que las instituciones financieras que realicen y ofrezcan operaciones con activos virtuales sin autorización, incurrirán en infracciones y serán sujetos a sanciones.

Recordaron que los activos virtuales o criptoactivos no tienen un valor intrínseco y pueden tener un valor muy volátil, además de ser considerados especulativos. Además, aunque pueden ser intercambiables no cumplen con la función del dinero, “pues su aceptación como medio de pago es limitada y no son una buena reserva ni referente de valor”.

La semana pasada, la ONU alertó sobre el peligro que representa el uso de la criptomoneda para fomentar, por ejemplo, el mercado de drogas en la web oculta —conocida también como profunda o invisible— y pidió una mayor regulación de la misma para ponerle freno.

De acuerdo con el organismo, en el futuro se puede crear un mercado globalizado de drogas ilegales en internet, con lo que teme que se facilite el acceso y afecte los patrones de consumo.

También la semana pasada, El Salvador aprobó la Ley Bitcoin que entrará en vigor el próximo 7 de septiembre, la cual establece que todo agente económico deberá aceptar bitc0in como forma de pago en ese país.

De acuerdo con la ley de dicho país, el gobierno creará una billetera electrónica que tendrá una cuenta en dólares y una en bitcoin y podrá ser instalada en un teléfono celular inteligente. Su uso no es obligatorio.

Con esto, se convirtió en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.