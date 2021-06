"Hasta que te domes": Investigan acoso de mando a mujer policía

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que investiga un presunto caso de acoso sexual de parte de un alto mando en contra de una mujer policía.

En redes sociales se filtró una conversación en la que presuntamente un alto mando acosa a una subordinada. "No te voy a dejar en paz hasta q aceptes salir salgas conmigo". "Sígueme dejando en visto y yo me encargo que todo el tiempo que dure en Cuitláhuac te traigan al pedo pie tierra, hasta q te domes o hasta q me quiten (SIC)".

Buenos días con respecto a este tema, la #SSC informa que la Dirección General de #AsuntosInternos ya inició la carpeta de investigación correspondiente; el efectivo será separado del cargo mientras se realiza esta investigación. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 31, 2021

Luego de que se difundió el caso en redes sociales, la SSC contestó que su Dirección General de Asuntos Internos ya inició una carpeta de averiguación y que en lo que se realiza la investigación "el efectivo será separado del cargo".